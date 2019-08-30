Рябошапка: В правовому сенсі ми хочемо крові

Джерело: Інтерфакс-Україна, відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури

Новий генпрокурор України Руслан Рябошапка має намір регулярно притягати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.

Пряма мова: "Я своїм завданням бачу зробити цю систему ще більш потужною, зробити все-таки прокуратуру дійсно органом, який координуватиме всі правоохоронні органи і ставити перед ними завдання в сфері боротьби зі злочинністю і контролювати виконання цих завдань, причому жорстко".

"Ми не хочемо крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Щотижня хтось має бути притягнутий до відповідальності з високопоставлених чиновників.

Якнайбільше активів, фінансів, які були вкрадені у цієї країни і у наших людей, повинні бути знайдені і повернені країні. Власне, це і буде нашим головним пріоритетом на найближчі роки ".

Деталі: Рябошапка зробив таку заяву в п'ятницю після свого представлення на посаді глави відомства.

На церемонії були присутні керівник Офісу президента України Андрій Богдан і колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

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