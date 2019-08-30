Рябошапка: В правовому сенсі ми хочемо крові
Джерело: Інтерфакс-Україна, відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури
Новий генпрокурор України Руслан Рябошапка має намір регулярно притягати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.
Пряма мова: "Я своїм завданням бачу зробити цю систему ще більш потужною, зробити все-таки прокуратуру дійсно органом, який координуватиме всі правоохоронні органи і ставити перед ними завдання в сфері боротьби зі злочинністю і контролювати виконання цих завдань, причому жорстко".
"Ми не хочемо крові буквально, але в сенсі правовому ми хочемо крові. Щотижня хтось має бути притягнутий до відповідальності з високопоставлених чиновників.
Якнайбільше активів, фінансів, які були вкрадені у цієї країни і у наших людей, повинні бути знайдені і повернені країні. Власне, це і буде нашим головним пріоритетом на найближчі роки ".
Деталі: Рябошапка зробив таку заяву в п'ятницю після свого представлення на посаді глави відомства.
На церемонії були присутні керівник Офісу президента України Андрій Богдан і колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.
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Нагадаємо:
- Напередодні пізно ввечері, в перший день роботи нового парламенту, депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим Генеральним прокурором.
- У 2016 році Рябошапка був обраний членом Національного агентства з питань запобігання корупції, але через конфлікт з главою НАЗК Наталією Корчак у червні 2017 року подав у відставку.
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