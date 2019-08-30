Рябошапка: В правовом смысле мы хотим крови

Источник: Интерфакс-Украина, отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.

Прямая речь: "Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко".

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников.

Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы".

Детали: Рябошапка сделал такое заявление в пятницу после своего представления на посту главы ведомства.

На церемонии присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и прежний генеральный прокурор Юрий Луценко.

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