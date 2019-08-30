Рябошапка: В правовом смысле мы хотим крови
Источник: Интерфакс-Украина, отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.
Прямая речь: "Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко".
"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников.
Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы".
Детали: Рябошапка сделал такое заявление в пятницу после своего представления на посту главы ведомства.
На церемонии присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и прежний генеральный прокурор Юрий Луценко.
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Напомним:
- Накануне поздно вечером, в первый день работы нового парламента, депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым Генеральным прокурором.
- В 2016 году Рябошапка был избран членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, но из-за конфликта с главой НАПК Натальей Корчак в июне 2017 года подал в отставку.
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