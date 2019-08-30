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Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад

П'ятниця, 30 серпня 2019, 17:15
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад

Джерело: РБК.

Російська сторона направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" у травні 2020 року.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков на брифінгу в Кремлі: "Президенту України буде направлятися запрошення".

Деталі. За словами Ушакова, участь у заходах 9 травня 2020 року вже підтвердили 17 лідерів.

Серед них президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Також відвідати Москву цього дня пообіцяли відвідати лідери Монголії, Куби, Чехії, Венесуели, Молдавії, Сербії, Білорусії й багатьох інших країн, зазначив він.

В кінці червня російський президент Володимир Путін покликав на святкування 75-річчя Перемоги американського лідера Дональда Трампа. Як повідомив Ушаков, американська сторона поки на нього не відповіла.

Також на святкування Дня Перемоги у 2020 році Путін покликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель і голову КНР Сі Цзіньпіна.

На параді у травні 2019 року в Москві з іноземних лідерів був присутній лише перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

У Кремлі пояснювали, що спеціально нікого з голів іноземних держав на врочистості не кликали, оскільки це не кругла дата.

Передісторія:

  • 9 травня 2019 року нинішній президент України Володимир Зеленський заявив: "Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців".
  • Володимир Путін у 2010 році, будучи прем`єром РФ, заявляв, що Росія перемогла б у "Великій Вітчизняній війні", навіть якщо б Україна не входила до складу СРСР
  • 9 квітня 2015 року, за президентства Петра Порошенка, Верховна Рада України встановила 8 травня Днем пам'яті й примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня – Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
  • "Друга світова війна" тривала з 1 вересня 1939 року, коли гітлерівські війська вторглися в Польщу, до 2 вересня 1945 року. У війні взяли участь понад 60 країн.
  • Радянський союз вшановував "Велику Вітчизняну Війну", датуючи її з 22 червня 1941 року, коли війська країн Осі вторглися в СРСР, до 9 травня 1945 року.

Теми: РосіяПутінЗеленськийісторія
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