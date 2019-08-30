Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад

Джерело: РБК.

Російська сторона направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" у травні 2020 року.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков на брифінгу в Кремлі: "Президенту України буде направлятися запрошення".

Деталі. За словами Ушакова, участь у заходах 9 травня 2020 року вже підтвердили 17 лідерів.

Серед них президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Також відвідати Москву цього дня пообіцяли відвідати лідери Монголії, Куби, Чехії, Венесуели, Молдавії, Сербії, Білорусії й багатьох інших країн, зазначив він.

В кінці червня російський президент Володимир Путін покликав на святкування 75-річчя Перемоги американського лідера Дональда Трампа. Як повідомив Ушаков, американська сторона поки на нього не відповіла.

Також на святкування Дня Перемоги у 2020 році Путін покликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель і голову КНР Сі Цзіньпіна.

На параді у травні 2019 року в Москві з іноземних лідерів був присутній лише перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

У Кремлі пояснювали, що спеціально нікого з голів іноземних держав на врочистості не кликали, оскільки це не кругла дата.

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