Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Джерело: РБК.
Російська сторона направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" у травні 2020 року.
Помічник президента Росії Юрій Ушаков на брифінгу в Кремлі: "Президенту України буде направлятися запрошення".
Деталі. За словами Ушакова, участь у заходах 9 травня 2020 року вже підтвердили 17 лідерів.
Серед них президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Також відвідати Москву цього дня пообіцяли відвідати лідери Монголії, Куби, Чехії, Венесуели, Молдавії, Сербії, Білорусії й багатьох інших країн, зазначив він.
В кінці червня російський президент Володимир Путін покликав на святкування 75-річчя Перемоги американського лідера Дональда Трампа. Як повідомив Ушаков, американська сторона поки на нього не відповіла.
Також на святкування Дня Перемоги у 2020 році Путін покликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель і голову КНР Сі Цзіньпіна.
На параді у травні 2019 року в Москві з іноземних лідерів був присутній лише перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
У Кремлі пояснювали, що спеціально нікого з голів іноземних держав на врочистості не кликали, оскільки це не кругла дата.
Передісторія:
- 9 травня 2019 року нинішній президент України Володимир Зеленський заявив: "Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу – величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців".
- Володимир Путін у 2010 році, будучи прем`єром РФ, заявляв, що Росія перемогла б у "Великій Вітчизняній війні", навіть якщо б Україна не входила до складу СРСР
- 9 квітня 2015 року, за президентства Петра Порошенка, Верховна Рада України встановила 8 травня Днем пам'яті й примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, а 9 травня – Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- "Друга світова війна" тривала з 1 вересня 1939 року, коли гітлерівські війська вторглися в Польщу, до 2 вересня 1945 року. У війні взяли участь понад 60 країн.
- Радянський союз вшановував "Велику Вітчизняну Війну", датуючи її з 22 червня 1941 року, коли війська країн Осі вторглися в СРСР, до 9 травня 1945 року.