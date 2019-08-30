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Кремль решил пригласить Зеленского в Москву на парад

Пятница, 30 августа 2019, 17:15
Кремль решил пригласить Зеленского в Москву на парад

Источник: РБК.

Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" в мае 2020 года.

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге в Кремле: "Президенту Украины будет направляться приглашение".

Детали. По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров.

Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также посетить Москву в этот день пообещали лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии и многих других стран, отметил он.

В конце июня российский президент Владимир Путин позвал на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа. Как сообщил Ушаков, американская сторона пока на него не ответила.

Также на празднование Дня Победы в 2020 году Путин позвал канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.

На параде в мае 2019 года в Москве из иностранных лидеров присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Кремле объясняли, что специально никого из глав иностранных государств на торжества не звали, поскольку это не круглая дата.

Предыстория:

  • 9 мая 2019 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу – огромен. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев".
  • Владимир Путин в 2010 году, будучи премьером РФ, заявлял, что Россия победила бы в "Великой Отечественной войне", даже если бы Украина не входила в состав СССР.
  • 9 апреля 2015 года, при президентстве Петра Порошенко, Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
  • "Вторая мировая война" длилась с 1 сентября 1939 года, когда гитлеровские войска вторглись в Польшу, по 2 сентября 1945 года. В войне приняли участие более 60 стран.
  • Советский союз почитал "Великую Отечественную Войну", датируя ее с 22 июня 1941 года, когда войска стран Оси вторглись в СССР, по 9 мая 1945 года.

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Темы: РосcияПутинЗеленскийистория
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