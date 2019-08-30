Кремль решил пригласить Зеленского в Москву на парад

Источник: РБК.

Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" в мае 2020 года.

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге в Кремле: "Президенту Украины будет направляться приглашение".

Детали. По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров.

Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также посетить Москву в этот день пообещали лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии и многих других стран, отметил он.

В конце июня российский президент Владимир Путин позвал на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа. Как сообщил Ушаков, американская сторона пока на него не ответила.

Также на празднование Дня Победы в 2020 году Путин позвал канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.

На параде в мае 2019 года в Москве из иностранных лидеров присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Кремле объясняли, что специально никого из глав иностранных государств на торжества не звали, поскольку это не круглая дата.

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