Кремль решил пригласить Зеленского в Москву на парад
Источник: РБК.
Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" в мае 2020 года.
Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге в Кремле: "Президенту Украины будет направляться приглашение".
Детали. По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров.
Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также посетить Москву в этот день пообещали лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии и многих других стран, отметил он.
В конце июня российский президент Владимир Путин позвал на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа. Как сообщил Ушаков, американская сторона пока на него не ответила.
Также на празднование Дня Победы в 2020 году Путин позвал канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.
На параде в мае 2019 года в Москве из иностранных лидеров присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В Кремле объясняли, что специально никого из глав иностранных государств на торжества не звали, поскольку это не круглая дата.
Предыстория:
- 9 мая 2019 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу – огромен. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев".
- Владимир Путин в 2010 году, будучи премьером РФ, заявлял, что Россия победила бы в "Великой Отечественной войне", даже если бы Украина не входила в состав СССР.
- 9 апреля 2015 года, при президентстве Петра Порошенко, Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- "Вторая мировая война" длилась с 1 сентября 1939 года, когда гитлеровские войска вторглись в Польшу, по 2 сентября 1945 года. В войне приняли участие более 60 стран.
- Советский союз почитал "Великую Отечественную Войну", датируя ее с 22 июня 1941 года, когда войска стран Оси вторглись в СССР, по 9 мая 1945 года.