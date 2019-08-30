У Китаї називають "звичайною угодою" купівлю "Мотор Січі"

Джерело: брифінг посла КНР в Україні Ду Вея.

Китай заявляє, що не втручається в купівлю китайською компанією половини українського заводу "Мотор Січ".

Ду Вей: "Все, що стосується "Мотор Січі" - це комерційна діяльність".

"Це всього лише звичайна угода, комерційна діяльність".

"Але ми не беремо участь і не втручаємось в це".

Деталі: Посол наголосив, що китайські компанії, які ведуть діяльність за кордоном, мають поважати закони тих країн, де працюють.

Також вони мають бути захищені законом.

Крім того, Ду Вей додав, що комерційна діяльність має бути основана на ринкових правилах.

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