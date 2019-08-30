В Китае называют "обычной сделкой" покупку "Мотор Сичи"

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Пятница, 30 августа 2019, 17:17

Источник: брифинг посла КНР в Украине Ду Вэя.

Китай заявляет, что не вмешивается в покупку китайской компанией половины украинского завода "Мотор Сич".

Ду Вэй: "Все, что касается "Мотор Сичи" - это коммерческая деятельность".

"Это всего лишь обычная сделка, коммерческая деятельность".

"Но мы не участвуем и не вмешиваемся в это".

Детали: Посол отметил, что китайские компании, которые ведут деятельность за рубежом, должны уважать законы тех стран, где работают.

Также они должны быть защищены законом.

Кроме того, Ду Вэй добавил, что коммерческая деятельность должна быть основана на рыночных правилах.

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Предыстория:

  • Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
  • 25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Groupуже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
  • Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупкекитайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
  • Эксперты считают, что Украина может потерять авиатехнологиив результате продажи более 50% акций завода "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Китай экономика


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