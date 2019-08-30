В Китае называют "обычной сделкой" покупку "Мотор Сичи"

Источник: брифинг посла КНР в Украине Ду Вэя.

Китай заявляет, что не вмешивается в покупку китайской компанией половины украинского завода "Мотор Сич".

Ду Вэй: "Все, что касается "Мотор Сичи" - это коммерческая деятельность".

"Это всего лишь обычная сделка, коммерческая деятельность".

"Но мы не участвуем и не вмешиваемся в это".

Детали: Посол отметил, что китайские компании, которые ведут деятельность за рубежом, должны уважать законы тех стран, где работают.

Также они должны быть защищены законом.

Кроме того, Ду Вэй добавил, что коммерческая деятельность должна быть основана на рыночных правилах.

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