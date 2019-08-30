Зеленський пропонує Раді забирати мандати за прогули і кнопкодавство

Джерело: сайт Верховної Ради України

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Деталі: Зеленський пропонує парламенту припиняти достроково повноваження депутатів у випадках:

- неособистого голосування народного обранця в парламенті за встановлення такого факту судом.

- відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії. У такому випадку його повноваження припиняє Верховний суд.

- припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі держави. У такому випадку його повноваження припиняє Верховна рада.

Депутатам, які вирішили скласти повноваження пропонується самостійно оголошували заяву в Раді, а не писати її на ім’я спікера як це було раніше.

У випадку смерті народного обранця, його повноваження припиняються автоматично без рішень парламенту.

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