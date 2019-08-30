Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предлагает Раде забирать мандаты за прогулы и кнопкодавство

Пятница, 30 августа 2019, 18:20

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Детали: Зеленский предлагает парламенту прекращать досрочно полномочия депутатов в случаях:

- неличного голосования народного избранника в парламенте при установлении такого факта судом.

- отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае его полномочия прекращает Верховный суд.

- прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы государства. В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

Депутатам, которые решили сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Раде, а не писать его на имя спикера, как это было раньше.

В случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Зеленский
Зеленский посетил Змеиный в 500-й день полномасштабной войны
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
Все новости...
Реклама: