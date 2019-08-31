Рада оприлюднила план роботи на перші п'ять місяців

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Субота, 31 серпня 2019, 03:25

Верховна Рада оприлюднила календарний план своїх засідань на другу сесію – з вересня 2019 до січня 2020 року.

Згідно з ним, наступне засідання відбудеться вже 3 вересня, потім парламент засідатиме як зазвичай - тижнями. У вересні 2 тижні, у жовтні – 3, у листопаді 1, у грудні - 2 і в січні наступного року – 2 тижні роботи в сесійній залі.

 

Нагадаємо:

  • 29 серпня Верховна Рада 9-госкликання провела своє перше засідання і першу сесію.
  • На ньому, серед іншого, обрали прем’єра і склад уряду, призначили генпрокурора і очільника СБУ. Також почався процес скасування депутатської недоторканності.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Верховна Рада


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