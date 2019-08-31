Рада обнародовала план работы на первые пять месяцев
Суббота, 31 августа 2019, 03:25
Верховная Рада обнародовала календарный план своих заседаний на вторую сессию - с сентября 2019 по январь 2020 года.
Согласно ему, следующее заседание состоится уже 3 сентября, затем парламент будет заседать как обычно - неделями. В сентябре 2 недели, в октябре - 3, в ноябре 1, в декабре - 2 и в январе следующего года - 2 недели работы в сессионном зале.
Напомним:
- 29 августа Верховная Рада 9-го созыва провела свое первое заседание и первую сессию.
- На нем, среди прочего, выбрали премьера и состав правительства, назначили генпрокурора и главу СБУ. Также начался процесс отмены депутатской неприкосновенности.
Евгений Кизилов, УП