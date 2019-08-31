Рада обнародовала план работы на первые пять месяцев

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Суббота, 31 августа 2019, 03:25

Верховная Рада обнародовала календарный план своих заседаний на вторую сессию - с сентября 2019 по январь 2020 года.

Согласно ему, следующее заседание состоится уже 3 сентября, затем парламент будет заседать как обычно - неделями. В сентябре 2 недели, в октябре - 3, в ноябре 1, в декабре - 2 и в январе следующего года - 2 недели работы в сессионном зале.

 

Напомним:

  • 29 августа Верховная Рада 9-го созыва провела свое первое заседание и первую сессию.
  • На нем, среди прочего, выбрали премьера и состав правительства, назначили генпрокурора и главу СБУ. Также начался процесс отмены депутатской неприкосновенности.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная Рада


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