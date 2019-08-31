Перед відставкою Луценка ГПУ закрила провадження проти фігуранта гучної справи

В останній день Юрія Луценка на посаді генерального прокурора ГПУ закрила кримінальне провадження проти екс-першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який є підозрюваним у справі "диктаторських законів 16 січня".

Про це пише у Facebook Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

"У кримінальному провадженні за підозрою ряду колишніх високопосадовців, президента та народних депутатів України в організації та голосуванні у незаконний спосіб за "диктаторські закони" 29.08.2019 заступником генерального прокурора Кізем С.М. без вивчення матеріалів кримінального провадження прийнято рішення про закриття провадження щодо Калєтніка І.Г. за відсутністю складу злочину в його діях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розповідають у Генпрокуратурі, перед самим звільненням 29 серпня, між 18 і 19 годинами, Луценко забрав від слідчих управління спецрозслідувань ГПУ 20 кримінальних проваджень на підставі "неефективного здійснення досудового розслідування".

"Вже сьогодні, 30.08.2019, коли слідчі управління спеціальних розслідувань в робочому режимі намагались увійти в ЄРДР задля доступу до своїх проваджень, виявилося, що деякі слідчі позбавлені такої можливості", - кажуть в управлінні і додають, що по декількох з цих справ слідчі вже готували підозри.

"Ну, і вишенькою на торті став наказ Луценка, що надійшов до УСР також 30.08.2019, яким головного військового прокурора Матіоса А.В., при наявності у нього реального конфлікту інтересів, визначено куруючим заступником за роботою УСР", - зазначають в ГПУ.

Там припустили, що це зроблено для того, аби "розуміти та контролювати інші кримінальні провадження, що ще залишилися в слідчих".

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