Перед отставкой Луценко ГПУ закрыла производство против фигуранта громкого дела

В последний день Юрия Луценко в должности генерального прокурора ГПУ закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января".

Об этом пишет в Facebook Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры.

"В уголовном производстве по подозрению ряда бывших высокопоставленных чиновников, президента и народных депутатов Украины в организации и голосовании незаконным способом за "диктаторские законы" 29.08.2019 заместителем генерального прокурора Кизем С.М. без изучения материалов уголовного производства принято решение о закрытии производства по Калетнику И.Г. за отсутствием состава преступления в его действиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассказывают в Генпрокуратуре, перед самым увольнением 29 августа, между 18 и 19 часами, Луценко отобрал у следователей управления спецрасследований ГПУ 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования".

"Уже сегодня, 30.08.2019, когда следователи управления специальных расследований в рабочем режиме пытались войти в ЕРДР для доступа к своим производствам, оказалось, что некоторые следователи лишены такой возможности", - говорят в управлении и добавляют, что по нескольким из этих дел следователи уже готовили подозрения.

"Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, поступивший в УСР также 30.08.2019, которым главного военного прокурора Матиоса А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, определили курирующим заместителем по работе УСР", - отмечают в ГПУ.

Там предположили, что это сделано для того, чтобы "понимать и контролировать другие уголовные производства, которые еще остались у следователей".

Напомним: