У ДБР розповіли про шахраїв "від Зеленського": затримано 4 осіб

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Субота, 31 серпня 2019, 09:20

Джерело: Державне бюро розслідувань

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в Києві, затримали чотирьох осіб, які вимагали 570 тисяч доларів США від колишнього співробітника держкомпанії "Укрспецекспорт" за сприяння у його призначенні на керівну посаду в державний концерн "Укроборонпром".

Дослівно повідомлення ДБР: До шахрайської групи входять четверо осіб. Вони представлялися довіреними особами президента України, які перебувають на керівних посадах в Офісі президента України.

 

Деталі: Чотирьох осіб було затримано під час передачі частини коштів у розмірі 250 тисяч доларів США.

Затримання відбулося в Києві в одному з офісів по вул. Банковій – навпроти будівлі Офісу президента.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура. Оперативний супровід  – Служба безпеки України.

Готується вручення затриманим повідомлення про підозру, а також подання до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Що було раніше: У п’ятницю глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що правоохоронці затримали двох шахраїв, які, представившись довіреними особами Володимира Зеленського, вимагали 570 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі".

Тоді Богдан зазначав, що група, можливо, складалася з чотирьох осіб, але затримали двох.

Українська правда

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Теми: ДБР Зеленський гроші


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