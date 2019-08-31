Богдан розповів про шахраїв, які від імені Зеленського вимагали $500 тисяч

Глава Офісу президента Андрій Богдан каже, що правоохоронці затримали двох шахраїв, які, представившись довіреними особами Володимира Зеленського, вимагали 570 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі".

Про це Богдан повідомляє у Facebook.

За його словами, шахраї вимагали гроші від колишнього співробітника ДП "Укрспецекспорт" за обіцянку вирішити питання щодо призначення його на керівну посаду до Державного концерну "Укроборонпром".

Богдан каже, що група, можливо, складалася з чотирьох осіб, але затримали двох. Це сталося у сквері біля фонтану в районі вул. Шовковичної біля будинків 10, 20/8 у Києві.

"Місяць розводили людину, він відчув, що шахраї, звернувся з заявою до СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником голови офісу, інший керівником департаменту", - пише глава ОП.

За його інформацією, операцію проводили військова прокуратура спільно зі Службою безпеки України.

Наразі ані прокуратура, ані СБУ про цей випадок нічого не повідомляють.