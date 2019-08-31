В ГБР рассказали о мошенниках "от Зеленского": задержаны 4 человека

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Суббота, 31 августа 2019, 09:20

Источник: Государственное бюро расследований

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, задержали четырех человек, которые требовали 570 тысяч долларов США от бывшего сотрудника госкомпании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром".

Дословно сообщение ГБР: В мошенническую группу входят четыре человека. Они представлялись доверенными лицами президента Украины, находящимися на руководящих должностях в Офисе президента Украины.

 

Детали: Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере 250 тысяч долларов США.

Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса президента.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура. Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.

Готовится вручение задержанным сообщения о подозрении, а также представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Что было ранее: В пятницу глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что правоохранители задержали двух мошенников, которые, представившись доверенными лицами Владимира Зеленского, требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме".

Тогда Богдан отмечал, что группа, возможно, состояла из четырех человек, но задержали двух.

Украинская правда

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Темы: ГБР Зеленский деньги


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