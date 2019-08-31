В Одесі пройшов "Прайд": троє затриманих

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Субота, 31 серпня 2019, 12:48

Джерело: поліція Одеської області, "Думська"

Під час ходи учасників акції "Одеса-Прайд 2019", яка пройшла у суботу в центрі міста, суттєвих правопорушень не було, щодо трьох осіб складені адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Дослівно поліція: Поодинокі спроби деяких агресивно налаштованих громадян вчинити провокацію та розпочати конфлікт з учасниками ходи та правоохоронцями відразу ж припинялися. Завдяки профілактичним заходам сутички між учасниками та противниками акції вдалося уникнути.

Відносно трьох осіб складені адміністративні протоколи за дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП). Інших правопорушень не допущено.

Деталі: За даними "Думської", в акції взяли участь близько 300 людей, їх охороняли 500 правоохоронців. Трьох затриманих доставили до Приморського відділу поліції.

Українська правда

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Теми: Одеса ЛГБТ поліція


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