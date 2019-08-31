В Одессе прошел "Прайд": трое задержанных

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Суббота, 31 августа 2019, 12:48

Источник: полиция Одесской области, "Думская"

Во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019", которая прошла в субботу в центре города, существенных правонарушений не было, в отношении трех человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Дословно полиция: Единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались. Благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать.

В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). Других правонарушений не допущено.

Детали: По данным "Думской", в акции приняли участие около 300 человек, их охраняли 500 полицейских. Трех задержанных доставили в Приморский отдел полиции.

Украинская правда

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Темы: Одесса ЛГБТ полиция


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