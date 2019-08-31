Нардеп від "ЄС" потрапив у ДТП на Житомирщині

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Субота, 31 серпня 2019, 13:13

Джерело: поліція Житомирської області, Zaxid.net

Внаслідок ДТП на Житомирщині у п’ятницю ввечері постраждав народний депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.

Дослівно поліція: Попередньо встановлено, що близько 17:50 на трасі Київ-Чоп, поблизу м. Коростишева, 25-річний водій "Міцубісі", прямуючи зі столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся у правій смузі руху з вантажівкою "Камаз", що їхала попереду. Від удару легковик перекинувся, а його праве переднє колесо від'єдналось від конструкції і, по інерці рухаючись, влучило у автомобіль"Фольксваген", що їхав позаду.

У результаті травми різного ступеня складності отримали п'ятеро людей: водії "Міцубісі" та "Камаза" і три пасажири легковика. Двох з них, 25-річну дружину водія та 39-річного чоловіка, було госпіталізовано до Коростишівської лікарні. Серед травмованих також 43-річний народний депутат.

Деталі: За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Михайло Бондар у коментарі Zaxid.net підтвердив, що потрапив у ДТП. Він повертався додому, на Львівщину.

Він зазначив, що спав у момент аварії. З посиланням на очевидців Бондар розповів, що в автомобілі, в якому він їхав, розірвалося колесо.

Що було раніше: Михайло Бондар переміг на 119 окрузі у Бродах. Друге місце з мінімальним відривом зайняв кандидат від "Слуги народу", підприємець Орест Кавецький. На 6 дільницях округу проводився перерахунок голосів, який підтвердив перемогу Бондаря.

Українська правда

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Теми: ДТП Європейська солідарність Житомир


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