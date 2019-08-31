Нардеп от "ЕС" попал в ДТП в Житомирской области

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Суббота, 31 августа 2019, 13:13

Источник: полиция Житомирской области, Zaxid.net

В результате ДТП в Житомирской области в пятницу вечером пострадал народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

Дословно полиция: Предварительно установлено, что около 17:50 на трассе Киев-Чоп, вблизи г. Коростышев, 25-летний водитель "Мицубиси", направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "Камаз", ехавшим впереди. От удара легковушка перевернулась, а ее правое переднее колесо отсоединилось от конструкции и, по инерции двигаясь, попало в автомобиль "Фольксваген", который ехал позади.

В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек: водители "Мицубиси" и "КамАЗа" и три пассажира легковушки. Двое из них, 25-летняя жену водителя и 39-летний мужчина, были госпитализированы в Коростышевскую больницы. Среди травмированных также 43-летний народный депутат.

Детали: По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Михаил Бондарь в комментарии Zaxid.net подтвердил, что попал в ДТП. Он возвращался домой, во Львовскую область.

Он отметил, что спал в момент аварии. Со ссылкой на очевидцев Бондарь рассказал, что в автомобиле, в котором он ехал, разорвалось колесо.

Что было раньше: Михаил Бондарь победил на 119 округе в Бродах. Второе место с минимальным отрывом занял кандидат от "Слуги народа", предприниматель Орест Кавецкий. На 6 участках округа проводился пересчет голосов, который подтвердил победу Бондаря.

Украинская правда

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Темы: ДТП Европейская солидарность Житомир


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