Бойовики запросили "тишу" і накрили вогнем підрозділи ООС: є поранений

Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил

В районі Зайцевого бойовики запросили у українських військових режим "тиші", після чого розпочали обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Деталі: Режим "тиша" бойовики запросили о 13:30 до 16:00 31 серпня, закликавши Об'єднані сили дати можливість забрати тіла загиблих членів диверсійно-розвідувальної групи, яких було нещодавно ліквідовано бійцями полку "Азов" в районі Світлодарської дуги.

"Українська сторона підтвердила запит на режим "тиша" на вище вказаний період часу. Однак ворог мав іншу мету – скориставшись затишшям, завдати ураження по наших підрозділах. З цією метою він порушуючи режим "тиша", зухвало розпочав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

"Під час потужного ворожого обстрілу одного військовослужбовця було поранено. Наразі йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан здоров’я – середньої важкості", - повідомили у штабі.