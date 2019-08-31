Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики запросили "тишу" і накрили вогнем підрозділи ООС: є поранений

Субота, 31 серпня 2019, 17:45
Бойовики запросили тишу і накрили вогнем підрозділи ООС: є поранений

Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил

В районі Зайцевого бойовики запросили у українських військових режим "тиші", після чого розпочали обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Деталі: Режим "тиша" бойовики запросили о 13:30 до 16:00 31 серпня, закликавши Об'єднані сили дати можливість забрати тіла загиблих членів диверсійно-розвідувальної групи, яких було нещодавно ліквідовано бійцями полку "Азов" в районі Світлодарської дуги.

"Українська сторона підтвердила запит на режим "тиша" на вище вказаний період часу. Однак ворог мав іншу мету – скориставшись затишшям, завдати ураження по наших підрозділах. З цією метою він порушуючи режим "тиша", зухвало розпочав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

"Під час потужного ворожого обстрілу одного військовослужбовця було поранено. Наразі йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан здоров’я – середньої важкості", - повідомили у штабі.

Українська правда
Теми: ООСМінські угодиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: