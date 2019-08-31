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Боевики запросили "тишину" и накрыли огнем подразделения ООС: есть раненый

Суббота, 31 августа 2019, 17:45
Боевики запросили тишину и накрыли огнем подразделения ООС: есть раненый

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

В районе н.п.Зайцево боевики запросили у украинских военных режим "тишины", после чего начали обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Детали: О режиме "тишина" боевики запросили в 13:30 до 16:00 31 августа, призвав Объединенные силы дать возможность забрать тела погибших членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги.

"Украинская сторона подтвердила запрос на режим "тишина"на вышеуказанный период времени. Однако враг имел другую цель - воспользовавшись затишьем, нанести поражение по нашим подразделениям. С этой целью он нарушая режим "тишина", начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

"Во время мощного вражеского обстрела один военнослужащий был ранен. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья - средней тяжести", - сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСМинские соглашенияДонбасс
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