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СБУ: Агенту російської розвідки, що шпигував на "Укроборонпромі", дали 9 років

Субота, 31 серпня 2019, 18:01
СБУ: Агенту російської розвідки, що шпигував на Укроборонпромі, дали 9 років

Джерело: прес-центр Служби безпеки України

Агента російської воєнної розвідки, який працював на одному із підприємств держконцерну "Укроборонпром", засуджено до 9 років позбавлення волі.

Деталі: За даними СБУ, мешканець Запоріжжя був завербований у 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником ГУ Генштабу ЗС РФ для підтримки ідей "русского мира" та був матеріально зацікавлений.

Пряма мова: "Задокументовано, що зловмисник збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні. Зібрані розвіддані він надсилав через відпрацьовані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Білорусі і тимчасово анексованого Криму".

Зловмисника було затримано під час перетину кордону з матеріалами розвідувального характеру, вилучено прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі розвідувальні відомості.

Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою вину та підписав угоду між прокурором і підозрюваним про визнання винуватості. 

"Рішенням Шевченківського райсуду м.Києва, фігуранта справи визнано винним за ч.1 ст.111 КК України "державна зрада" та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі", - повідомили в СБУ. 

Що було раніше: На початку липня у Службі безпеки України повідомили про затримання агента воєнної розвідки РФ, який їхав у Воронеж на зустріч із своїм куратором.  

Чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні державної зради та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Українська правда
Теми: СБУРосіяУкроборонпромсуд
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