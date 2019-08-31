СБУ: Агенту российской разведки, который шпионил на "Укроборонпроме", дали 9 лет

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Суббота, 31 августа 2019, 18:01

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Агент российской военной разведки, работавший на одном из предприятий госконцерна "Укроборонпром", приговорен к 9 годам лишения свободы.

Детали: По данным СБУ, житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником ГУ Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира" и был материально заинтересован.

Прямая речь: "Задокументировано, что злоумышленник собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные разведданные он посылал через предоставленные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и временно аннексированного Крыма".

Злоумышленника задержали при пересечении границы с материалами разведывательного характера, и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи разведывательные данные. 

Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности.

"Решением Шевченковского райсуда Киева, фигурант дела признан виновным по ч.1 ст.111 УК Украины "государственная измена", ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы", - сообщили в СБУ.

Что было раньше: В начале июля в Службе безопасности Украины сообщили о задержании агента военной разведки РФ, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором. Мужчине было объявлено о подозрении в совершении госизмены и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Украинская правда

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Темы: СБУ Росcия Укроборонпром суд


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