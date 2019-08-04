СН застосує інтелект "Великого брата" для відстеження "аномалій" у Раді
Партія "Слуга народу" має намір використовувати у Верховній Раді програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії під час голосувань народних депутатів та уникнути політичної корупції.
Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив новообраний нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія.
"У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Будуть, напевно, спроби корупції у групах. Є такі традиції парламентські. Ми за цим можемо не встежити. ... Наше завдання – з ними боротися. Штучний інтелект має їх виловити, тому застосовуємо таку технологію", - зазначив Арахамія.
За його словами, технології штучного інтелекту допоможуть уникнути "ризикових груп".
Він не назвав компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як працюватиме програма.
"Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, і виявляє патерни, всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово 9 осіб голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного", - розповів він.
"Вона (система – ред.) підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А відзначає на аномалію. А тепер бери й працюй з цією аномалією", - пояснив Арахамія.
У команді цю систему назвали "Великий брат", додав він.
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Нагадаємо,
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
- Відповідно до закону про вибори народних депутатів, ЦВК має встановити результати виборів не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день від дня голосування, тобто 5 серпня.
- 3 серпня ЦВК оприлюднила результати позачергових парламентських виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та назвала кількість отриманих політичними партіями депутатських мандатів: партія "Слуга народу" отримала 124 мандатів, "Опозиційна платформа – За життя" – 37, ВО "Батьківщина" – 24; "Європейська Солідарність" – 23; "Голос" – 17.
- За даними джерел УП, Давід Арахамія є головним кандидатом на керівництво фракцією "Слуга народу" у Верховній Раді. Фракцію СН у новому парламенті буде поділено на 15 груп, які очолюватимуть 15 заступників голови фракції. Чіткого принципу розділення фракції на групи наразі немає.
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