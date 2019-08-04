Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СН застосує інтелект "Великого брата" для відстеження "аномалій" у Раді

Неділя, 4 серпня 2019, 12:06
СН застосує інтелект Великого брата для відстеження аномалій у Раді

Партія "Слуга народу" має намір використовувати у Верховній Раді програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії під час голосувань народних депутатів та уникнути політичної корупції.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив новообраний нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія.

"У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Будуть, напевно, спроби корупції у групах. Є такі традиції парламентські. Ми за цим можемо не встежити. ...  Наше завдання – з ними боротися. Штучний інтелект має їх виловити, тому застосовуємо таку технологію", - зазначив Арахамія.  

За його словами, технології штучного інтелекту допоможуть уникнути "ризикових груп".

Він не назвав компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як працюватиме програма.

"Як це працює. Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, і виявляє патерни, всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово 9 осіб голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного", - розповів він.

"Вона (система – ред.) підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А відзначає на аномалію. А тепер бери й працюй з цією аномалією", - пояснив Арахамія.

У команді цю систему назвали "Великий брат", додав він. 

Читайте також:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

Нагадаємо, 

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • Відповідно до закону про вибори народних депутатів, ЦВК має встановити результати виборів не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день від дня голосування, тобто 5 серпня.
  • 3 серпня ЦВК оприлюднила результати позачергових парламентських виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та назвала кількість отриманих політичними партіями депутатських мандатів: партія "Слуга народу" отримала 124 мандатів, "Опозиційна платформа – За життя" – 37, ВО "Батьківщина" – 24; "Європейська Солідарність" – 23; "Голос" – 17.
  • За даними джерел УП, Давід Арахамія є головним кандидатом на керівництво фракцією "Слуга народу" у Верховній Раді.  Фракцію СН у новому парламенті буде поділено на 15 груп, які очолюватимуть 15 заступників голови фракції. Чіткого принципу розділення фракції на групи наразі немає. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуВерховна РадавиборикорупціяАрахамія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: