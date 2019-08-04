Окупантів у Криму закликали надати Бекірову негайну й адекватну медичну допомогу

Human Rights Watch закликала окупаційну владу в анексованому Криму надати незаконно ув’язненому й тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову негайну й адекватну медичну допомогу.

Про це йдеться у заяві організації, яку оприлюднено на сайті організації.

"Російська влада у анексованому Криму має негайно перевезти активіста, 58-річного Едема Бекірова до лікарні для обстеження та лікування", - йдеться у заяві HRW.

Як зазначають правозахисники, Бекіров "тяжко хворий і його адвокати та родичі серйозно стурбовані через його життя".

"Бекіров має бути у лікарні, де він може отримати належну медичну допомогу, а не в камері тримання під вартою", - підкреслюють у Human Rights Watch.

Раніше окупаційна влада РФ відхилила рішення Європейського суду з прав людини щодо негайної госпіталізації Бекірова для належного медичного огляду та лікування.

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