Окупантів у Криму закликали надати Бекірову негайну й адекватну медичну допомогу
Human Rights Watch закликала окупаційну владу в анексованому Криму надати незаконно ув’язненому й тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову негайну й адекватну медичну допомогу.
Про це йдеться у заяві організації, яку оприлюднено на сайті організації.
"Російська влада у анексованому Криму має негайно перевезти активіста, 58-річного Едема Бекірова до лікарні для обстеження та лікування", - йдеться у заяві HRW.
Як зазначають правозахисники, Бекіров "тяжко хворий і його адвокати та родичі серйозно стурбовані через його життя".
"Бекіров має бути у лікарні, де він може отримати належну медичну допомогу, а не в камері тримання під вартою", - підкреслюють у Human Rights Watch.
Раніше окупаційна влада РФ відхилила рішення Європейського суду з прав людини щодо негайної госпіталізації Бекірова для належного медичного огляду та лікування.
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- Стан здоров'я кримськотатарського активіста стабільно важкий.
- 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову до 12 серпня 2019 року.
- Наприкінці липня Бекіров заявив, що може оголосити голодування, якщо його справу переведуть для розгляду в суд Красноперекопська (Крим).
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