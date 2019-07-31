Бекіров погрожує оголосити голодування

Українець Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, може оголосити голодування, якщо його справу переведуть для розгляду в суд Красноперекопська (Крим).

Про це у Facebook написав адвокат політв'язня Іслам Веліляєв.

За його словами, Бекіров заявив про намір розпочати голодування у разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в Красноперекопськ, оскільки він не витримає такого тривалого етапу.

"Знущання з нашого співвітчизника тривають. Він доведений до відчаю. Безкарність, по суті злочинних дій посадових осіб, шириться... Ми докладаємо всіх можливих зусиль для визволення нашого співвітчизника і вкотре закликаємо всіх надати посильну допомогу у звільненні Едем ага Бекірова", - заявив Веліляєв.

Захисник ув'язненого також повідомив, що стан здоров'я бранця "залишає бажати кращого", "Його мучать часті головні болі. Протягом 10 днів, не міг встати з нар через защемлення нерва і сильного болю в спині. Болить серце, мучить задишка і ядуха. Відчуття нестачі свіжого повітря. Щодня вводять ін'єкцію інсуліну і дають діабетичні препарати", - повідомив адвокат.

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