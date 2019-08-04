"Слуги народу" їдуть із Трускавця купейними вагонами

18171 перегляд
Неділя, 4 серпня 2019, 20:16
Ельдар Сарахман, УП

Новообрані народні депутати від "Слуги народу" їдуть із Трускавця чотирма купейними вагонами.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Зазначається, що вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.

Майбутні депутати їдуть разом із модераторами навчання, яке вони тиждень проходили в Трускавці.

Нагадаємо:

  • У неділю в Трускавці на Львівщині завершилося тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від "Слуги народу".
  • Політсила вирішила започаткувати Офіс навчання і розвитку партії і вже планує на осінь нові програми.
  • У суботу з майбутніми нардепами провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.
  • Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не зміг назвати суму, яку було витрачено на навчання майбутніх депутатів від політсили у Трускавці, пославшись на комерційну таємницю.

Ельдар Сарахман, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу


powered by lun.ua
Матеріали за темою
СН застосує інтелект "Великого брата" для відстеження "аномалій" у Раді 4 серпня 2019, 12:06
Разумкова на чолі "СН" замінить Корнієнко, з прем'єром ще не визначилися 3 серпня 2019, 21:35
"Слуга народу" визначилася із керівництвом фракції у Раді - джерела 3 серпня 2019, 18:54
Усі новини
Головні новини
Іран заявив про затримання танкера в Перській затоці - ЗМІ
СН застосує інтелект "Великого брата" для відстеження "аномалій" у Раді
Шквали, град і сильні грози: У неділю на схід і південь суне циклон
ООС: вісім обстрілів за добу
Усі новини
сім'я

Що повинна почути від чоловіка кожна друга дружина

історія

Як виглядали люди, які жили за тисячі років до нас

Фото

11 неймовірних ідей інтер'єру