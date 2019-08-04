"Слуги народу" їдуть із Трускавця купейними вагонами
Неділя, 4 серпня 2019, 20:16
Новообрані народні депутати від "Слуги народу" їдуть із Трускавця чотирма купейними вагонами.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди".
"Слуги народу" покидають Трускавець. Їдуть 4 купейними вагонами pic.twitter.com/w55wRCmcmH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 4, 2019
Зазначається, що вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.
Майбутні депутати їдуть разом із модераторами навчання, яке вони тиждень проходили в Трускавці.
Нагадаємо:
- У неділю в Трускавці на Львівщині завершилося тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від "Слуги народу".
- Політсила вирішила започаткувати Офіс навчання і розвитку партії і вже планує на осінь нові програми.
- У суботу з майбутніми нардепами провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.
- Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не зміг назвати суму, яку було витрачено на навчання майбутніх депутатів від політсили у Трускавці, пославшись на комерційну таємницю.
Ельдар Сарахман, УП