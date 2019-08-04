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"Слуги народу" їдуть із Трускавця купейними вагонами

Неділя, 4 серпня 2019, 20:16
Слуги народу їдуть із Трускавця купейними вагонами
Ельдар Сарахман, УП

Новообрані народні депутати від "Слуги народу" їдуть із Трускавця чотирма купейними вагонами.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Зазначається, що вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.

Майбутні депутати їдуть разом із модераторами навчання, яке вони тиждень проходили в Трускавці.

Нагадаємо:

  • У неділю в Трускавці на Львівщині завершилося тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від "Слуги народу".
  • Політсила вирішила започаткувати Офіс навчання і розвитку партії і вже планує на осінь нові програми.
  • У суботу з майбутніми нардепами провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.
  • Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не зміг назвати суму, яку було витрачено на навчання майбутніх депутатів від політсили у Трускавці, пославшись на комерційну таємницю.

Ельдар Сарахман, УП

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Теми: Слуга народу
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