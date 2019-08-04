"Слуги народу" їдуть із Трускавця купейними вагонами

Майбутні депутати їдуть разом із модераторами навчання, яке вони тиждень проходили в Трускавці.

Зазначається, що вагони поліпшеної якості з кондиціонерами.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Ельдар Сарахман, УП

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