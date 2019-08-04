"Слуги народу" завершили навчання у Трускавці й планують нові програми

У Трускавці на Львівщині завершилося тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від "Слуги народу".

Про це повідомила партія у Facebook.

"Тиждень інтенсивного навчання пройшли як один день. І це відбулося завдяки гарному та затишному місцю Rixos Prykarpattya", - йдеться в повідомленні.

Представники політсили додали, що "завдяки гостинній зустрічі знання засвоювались краще".

Разом з тим, новообраний нардеп від "Слуги народу", керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото з останнього дня інтенсиву, на якому зображено близько 60 людей із 254, які проходили навчання у Трускавці.

У коментарі до фото вона пояснила, що цей день був "факультативним".

Кравчук також повідомила, що "Слуга народу" започатковує Офіс навчання і розвитку партії і вже планує на осінь нові програми.

Нагадаємо: