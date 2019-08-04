"Слуги народу" завершили навчання у Трускавці й планують нові програми
У Трускавці на Львівщині завершилося тижневе навчання від Київської школи економіки для майбутніх нардепів від "Слуги народу".
Про це повідомила партія у Facebook.
"Тиждень інтенсивного навчання пройшли як один день. І це відбулося завдяки гарному та затишному місцю Rixos Prykarpattya", - йдеться в повідомленні.
Представники політсили додали, що "завдяки гостинній зустрічі знання засвоювались краще".
Разом з тим, новообраний нардеп від "Слуги народу", керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото з останнього дня інтенсиву, на якому зображено близько 60 людей із 254, які проходили навчання у Трускавці.
У коментарі до фото вона пояснила, що цей день був "факультативним".
Кравчук також повідомила, що "Слуга народу" започатковує Офіс навчання і розвитку партії і вже планує на осінь нові програми.
Нагадаємо:
- З понеділка у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".
- Як повідомляв раніше президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, представники "Слуги народу" зайняті щодня з 8:30 до 21:30.
- У суботу з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.
- Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не зміг назвати суму, яку було витрачено на навчання майбутніх депутатів від політсили у Трускавці, пославшись на комерційну таємницю.
- За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".