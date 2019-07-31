Філарет не може змиритися з ліквідацією УПЦ КП: Томос не такий, як у інших

Почесний патріарх Філарет заявив, що Томос Православної церкви України не такий як у інших православних церков і турбується аби у ліквідованої УПЦ КП не забрали майна.

Про це він заявив на прес-конференції 31 липня.

"Ми чекали цей Томос, але отримали не такий Томос, який ми чекали, і не такий Томос, як інші церкви, наприклад російська, румунська, грецька. Вони мають повноцінні Томоси про автокефалію, а українська церква отримала Томос з обмеженнями, який стосується самої території, тому назву нам дали Православна церква в Україні, а не Українська православна церква", - сказав Філарет.

"Ми не УПЦ, а ПЦУ – це має значення, юрисдикція цієї церкви обмежується кордонами України, за межами України ПЦУ не має своєї юрисдикції", - сказав Філарет.

Він запевняє, що українці за кордоном належать до Константинопольського патріархату.

За словами Філарета, Константинополь не дав ПЦУ статусу патріархату, а дав статус підпорядкованої митрополії, бо на території України ПЦУ має ознаки патріархату, а за кордоном – митрополії Константинополя.

Патріарх додав, що незадоволення Томосом змусило його скликати так званий собор ліквідованої УПЦ КП 20 червня.

"Ми не маємо повної незалежності від Вселенського патріарха і ПЦУ знаходиться під впливом Вселенського патріархату", - сказав Філарет.

Він також вважає, що очільник ПЦУ митрополит Епіфаній знаходиться під впливом Вселенського патріарха.

Також Філарет вважає, що лише УПЦ КП єдина незалежна церква в Україні, бо ПЦУ підпорядкована Константинополю, а УПЦ МП – Росії.

Глава ліквідованої церкви стверджує, що з 20 червня УПЦ КП вийшла зі складу ПЦУ і тепер УПЦ КП - це окрема незалежна церква.

За його словами, УПЦ КП турбують дії Епіфанія щодо ліквідації УПЦ КП та передачі майна ПЦУ, але ще більше його бентежать рішення Міністерства культури та Міністерства юстиції, які прийняли рішення про припинення реєстрації ліквідованої церкви.

"Цього права вони не мають, бо я не звертався до них з проханням про ліквідацію Київського патріархату, а без звернення патріарха або керівника, вони не мають права ні реєструвати, ні знімати з реєстрації", - сказав Філарет.

Він також звинуватив Епіфанія в тому, що він займається рейдерством і запевнив, що має докази.

"Приймали участь в захоплені Феодосіївського монастиря люди з партії Ляшка. Вони вигнали намісника, якого я призначив. Так само зробили і з церквою Пирогощі", - сказав він, але не пояснив, яким чином це пов’язано з Епіфанієм.

"Ми подали в суд на Мінкульт, який незаконно зняв з реєстрації УПЦ КП, суду поки що не було, але позов ми подали", - додав він.

На прес-конференції Філарет також згадав і про п’ятого президента Петра Порошенка. При цьому, він додав, що УПЦ КП не планує подавати позов проти Порошенка.

"Те, що він заключив таємний договір з патріархом Варфоломієм про співпрацю – це є порушенням Конституції і закону про відокремлення церкви від держави", - сказав Філарет про Порошенка.

Він також заявив, що президент Володимир Зеленський такої угоди не заключав, тому не повинен виконувати умови угоди його попередника.

"Ця угода фактично недієздатна. Нас турбує, що синод ПЦУ 27 липня створив ліквідаційну комісію щодо ліквідації і передачі всього майна УПЦ КП. На якій підставі, інша церква має передати своє майно, свої фінанси іншій церкві?" - обурюється Філарет.

За його словами, вони не сприймають такої комісії і вважають це порушенням законів України, зокрема свободи віросповідання.

Філарет заявив, що УПЦ КП примушують бути в складі ПЦУ.

Він нагадав, що звернувся до президента, Мінкульту, Мін’юсту та ОБСЄ і чекає відповіді.

30 липня Філарет звернувся до Мін'юсту з проханням продовжити реєстрацію УПЦ КП, у відповідь, Мінкульт нагадав, що УПЦ КП було ліквідовано 15 грудня 2018 року під час Об'єднавчого собору.

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