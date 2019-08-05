Могильов не помітив наближення анексії: Була звичайна обстановка

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Понеділок, 5 серпня 2019, 11:58

Колишній прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов стверджує, що "не помітив" посилення проросійських настроїв у Криму напередодні російської анексії півострова навесні 2014 року.

Про це він заявив в інтерв'ю "Крим.Реаліі".

На запитання, чи не помітив він напередодні анексії півострова змін у поведінці на той момент депутата Верховної Ради АРК Сергія Аксьонова і спікера парламенту Володимира Константинова, Могильов відповів: "Абсолютно. Була звичайна робоча обстановка".

Екс-прем'єр Криму цілковито заперечує наявність проросійських настроїв на півострові у той період, а якби вони були, то "припинив би".

"Аксьонов на той момент жодної сили не мав. Тому про якісь проросійські настрої чи рухи... Якби вони з'явилися – я б одразу їх припинив. Їх не було взагалі", – стверджує Могильов.

Колишній прем'єр Криму запевняє, що силовики готові були провести антитерористичну операцію на півострові у період анексії, але не було команди з Києва.

Нагадаємо:

  • На 5 серпня Державне бюро розслідувань викликало екс-міністра внутрішніх справ та екс-прем'єра Криму Анатолія Могильова на допит. За його словами, йдеться про "бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України".
  • Могильова, який обіймав посаду прем'єр-міністра Криму з листопада 2011 року, кримський парламент відправив у відставку 27 лютого 2014 року. Тоді ж кримські депутати прийняли рішення про проведення "референдуму".
  • На початку 2014 року Анатолій Могильов очолював кримську республіканську організацію "Партії Регіонів", а на виборах президента України 2010 року – кримський штаб Віктора Януковича.

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Теми: Могильов Крим анексія


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