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Джемілєв розповів, що супроводжуватиме Зеленського в Туреччині

Понеділок, 5 серпня 2019, 16:08

Національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв супроводжуватиме президента Володимира Зеленського 7-8 серпня в поїздці до Туреччини.

Про це Джемілєв розповів в коментарі Крим.Реалії.

"Програма зустрічі планується офісом президента, я можу тільки підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн. Реалізація торгових відносин документ на стадії підписання ... Може поговоримо про те, що під різними прапорами входять турецькі кораблі (в порти і води Криму - ред.)", - сказав Джемілєв.

За його словами, треба висловити подяку президенту Туреччини Реджеп Таїпу Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму.

Джемілєв також зазначив, що необхідно обговорити питання українських політичних в'язнів і їх становища в Криму і Росії, проте перспектив в цьому питанні він не бачить.

"Путін йде тільки на обмін, у нас обмінний матеріал обмежений. Тут потрібен тиск всієї світової спільноти, а тенденція не дуже правильна і ситуація не дуже хороша", - додав він.

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Нагадаємо: 

  • 5 серпня Офіс президента повідомив, що Зеленський 7-8 серпня перебуватиме з візитом у Туреччині, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.
  • У 2018 році Туреччині вдалося виміняти в російських окупантів заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.
  • 29 листопада 2018 року турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.
  • А Мустафа Джемілєв заявляв, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виміняв у Росії Чийгоза й  Умерова на "двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийТуреччинаКримкримські татариДжемілєв
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