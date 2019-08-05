Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держзрада Без’язикова: жінка розповіла про "спецоперацію за участі Порошенка"

Понеділок, 5 серпня 2019, 20:55
Держзрада Без’язикова: жінка розповіла про спецоперацію за участі Порошенка

Дружина полковника Збройних сил Івана Без’язикова, якого звільнили з полону, а потім звинуватили у держзраді, у суді засвідчила, що "ДНР" "обміняла" чоловіка на двох жінок, а СБУ наказала їй розповідати про "спецоперацію" за участі президента Петра Порошенка.

Про це повідомив Судовий репортер.

5 серпня Шевченківський суд Києва заслухав показання і почав допит дружини полковника Маргарити Без’язикової.

За її словами, в кінці 2015 року її чоловік подзвонив із полону і дав номер Ніколая, з яким вона могла домовитися про обмін полоненими.

У переговорах брали участь волонтери та СБУ. Без’язикова розповіла, що Ніколай запропонував для обміну двох жінок на ім’я Світлана – одну утримували у Львівській області, іншу в Краматорську.

Як зазначила жінка полковника, після звільнення СБУ сказала їй не розголошувати подробиці обміну і посилатися на секретну спецоперацію.

"Щоб я нічого зайвого не сказала, що я маю подякувати Службі безпеки і президенту. Що за участі президента це відбувалося нібито – сказати це мала журналістам", – зізналася Без’язикова.

Повідомляється, що суд закінчить допит на наступному засіданні.

Нагадаємо:

  • Військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова звільнили з полону бойовиків Донбасу 5 липня 2016 року.
  • У грудні 2016 року його затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР". Служба безпеки України заявила, що полковника завербували російські спецслужби і він мав позивний "Дядя Ваня".
  • Пізніше СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова і його дружини з бойовиками. На одному із записів співробітник т.зв. "міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін стверджував, що Без'язиков працює на "ДНР".
  • Дружина Без'язикова запевняла, що її чоловікові пропонували співпрацю і намагалися вербувати, але він не погодився.
  • Сам полковник пояснював, що в полоні носив військову форму російського зразка, бо в нього більше одягу не було, а зброю йому дали для участі в "інсценуванні", щоб схилити до переходу на бік окупантів майора Руслана Косинського.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: полоненідержзрадасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
полонені
Україна повернула з російського полону ще 45 військових та 2 дітей
Пригожин планував взяти Шойгу та Герасимова в полон – WSJ
"Моїй мамі сказали, що я – ворог народу", – історія голови Дворічанської громади, яка майже три місяці провела в полоні
Останні новини
20:46
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: