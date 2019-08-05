Держзрада Без’язикова: жінка розповіла про "спецоперацію за участі Порошенка"
Дружина полковника Збройних сил Івана Без’язикова, якого звільнили з полону, а потім звинуватили у держзраді, у суді засвідчила, що "ДНР" "обміняла" чоловіка на двох жінок, а СБУ наказала їй розповідати про "спецоперацію" за участі президента Петра Порошенка.
Про це повідомив Судовий репортер.
5 серпня Шевченківський суд Києва заслухав показання і почав допит дружини полковника Маргарити Без’язикової.
За її словами, в кінці 2015 року її чоловік подзвонив із полону і дав номер Ніколая, з яким вона могла домовитися про обмін полоненими.
У переговорах брали участь волонтери та СБУ. Без’язикова розповіла, що Ніколай запропонував для обміну двох жінок на ім’я Світлана – одну утримували у Львівській області, іншу в Краматорську.
Як зазначила жінка полковника, після звільнення СБУ сказала їй не розголошувати подробиці обміну і посилатися на секретну спецоперацію.
"Щоб я нічого зайвого не сказала, що я маю подякувати Службі безпеки і президенту. Що за участі президента це відбувалося нібито – сказати це мала журналістам", – зізналася Без’язикова.
Повідомляється, що суд закінчить допит на наступному засіданні.
Нагадаємо:
- Військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова звільнили з полону бойовиків Донбасу 5 липня 2016 року.
- У грудні 2016 року його затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР". Служба безпеки України заявила, що полковника завербували російські спецслужби і він мав позивний "Дядя Ваня".
- Пізніше СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова і його дружини з бойовиками. На одному із записів співробітник т.зв. "міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін стверджував, що Без'язиков працює на "ДНР".
- Дружина Без'язикова запевняла, що її чоловікові пропонували співпрацю і намагалися вербувати, але він не погодився.
- Сам полковник пояснював, що в полоні носив військову форму російського зразка, бо в нього більше одягу не було, а зброю йому дали для участі в "інсценуванні", щоб схилити до переходу на бік окупантів майора Руслана Косинського.