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Офіс Зеленського більше місяця не відповідає на запити і "не знав", хто читає пошту

Вівторок, 6 серпня 2019, 12:55

Джерело: "Українська правда"

Офіс президента Володимира Зеленського понад місяць не відповідає на запити "Української правди" про відвідувачів глави держави та законопроекти, які він підписав.

Деталі: 25 червня УП надіслала в Офіс Зеленського прохання надати перелік відвідувачів за перший місяць після інавгурації, посилаючись на те, що раніше у відомстві обіцяла надавати такі списки. Також УП попросила повідомити, чи приходили у відомство конкретні топ-посадовці та олігархи.

Запит, відправлений 5 липня, стосувався кількості підписаних та ветованих президентом законів. Також УП просила пояснити, чому Зеленський не ухвалює жодного рішення щодо закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.

Відповідно до закону "Про доступ до публічної інформації", відповідь має надаватись не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. У разі потреби цей строк можливо обґрунтувано продовжити до 20 робочих днів, надіславши при цьому письмове попередження.

Таких попереджень УП не отримувала і тому 11 липня намагалась дізнатись, коли чекати відповіді і чому вона досі на надійшла.

Однак у канцелярії Офісу президента сказали, що не відповідають за листи, які надходять на адресу прес-служби. Те саме відповідали за всіма номерами телефонів, які давали в ОПУ. При цьому офіційного номеру прес-служби на сайті відомства немає. Представниця прес-служби попросила ще раз надіслати запити.

Знов не отримавши відповіді, УП спробувала зв’язатись з канцелярію 2, 5 і 6 серпня. Однак там не відповідали на телефонні дзвінки. 6 серпня представниця прес-служби Офісу попросила продублювати запити.

Історія питання:

  • На початку червня перший заступник голови тоді ще Адміністрації президента (нині – Офісу) Володимира Зеленського Сергій Трофімов в інтерв’ю "Українській правді" говорив, що відомство надаватиме списки відвідувачів на запити журналістів.
  • 3 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.
  • 3 серпня глава Офісу президента Андрій Богдан сказав, що заява про його нібито звільнення, яку напередодні оприлюднила низка ЗМІ, не була жартом і команда президента спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОфіс президентаЗМІ
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