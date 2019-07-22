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ОБСЄ: від початку "хлібного перемир’я" зафіксовано 75 порушень режиму тиші

Понеділок, 22 липня 2019, 01:38

Від початку доби, 21 липня, коли вже було оголошене "хлібне перемир’я", Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"У період між 00:01 та 16:00 21 липня Місія зафіксувала загалом 75 порушень режиму припинення вогню (3 вибухи, 21 снаряд і 51 постріл із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї)", - сказано у повідомленні. 

Спостерігачі уточнили, що майже всі обстріли (74, зокрема 2 вибухи) були зафіксовані у період між 00:01 та 8:00 по території Луганської області, у районах на схід від Попасної (підконтрольної урядові), та поблизу Золотого (підконтрольне урядові).

У період між 8:01 і 12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області, неподалік від Авдіївки (підконтрольна урядові). 

У період між 12:01 і 16:00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Нагадуємо:

  • 21 липня прес-центр Операції об’єднаних сил повідомив, що на Донбасі з опівночі не сталося жодного обстрілу позицій ООС.

    Факти турбуючого вогню противника було зафіксовано поблизу населених пунктів Гранітне, Лебединське, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новотроїцьке, Красногорівка, Водяне, Богданівка, Харчовик, Мар’їнка, Щастя, Артема, Новолуганське, Луганське, Попасна, Новоолександрівка, Катеринівка та Новозванівка.
  • 17 липня у Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбасООС
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