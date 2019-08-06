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Зеленський просить пришвидшити "нормандську зустріч" після загибелі 4 бійців на Донбасі

Вівторок, 6 серпня 2019, 18:33
Зеленський просить пришвидшити нормандську зустріч після загибелі 4 бійців на Донбасі

Джерело: Володимир Зеленський у Facebook

Після загибелі 4 військових на Донбасі президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн Франції, Німеччини та Росії Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна пришвидшити зустріч у Нормандському переговорному форматі.

Пряма мова: Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.

Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Передісторія:

  • У денному зведенні Міноборони йшлося, що о 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.
  • За даними секретаря РНБО Олександра Данилюка, в момент обстрілу бійці 36-ї бригади морської піхоти облаштовували позиції взводно-опорного пункту.
  • Вперше Зеленський заговорив про зустріч "нормандської четвірки" у зверненні до Путіна 8 липня, після того як російський пропагандистський канал "Россия 24" спільно з українським телеканалом NewsOne анонсували телеміст "Треба поговорити".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДонбас
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