Зеленський просить пришвидшити "нормандську зустріч" після загибелі 4 бійців на Донбасі
Джерело: Володимир Зеленський у Facebook
Після загибелі 4 військових на Донбасі президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн Франції, Німеччини та Росії Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна пришвидшити зустріч у Нормандському переговорному форматі.
Пряма мова: Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.
Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.
Передісторія:
- У денному зведенні Міноборони йшлося, що о 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.
- За даними секретаря РНБО Олександра Данилюка, в момент обстрілу бійці 36-ї бригади морської піхоти облаштовували позиції взводно-опорного пункту.
- Вперше Зеленський заговорив про зустріч "нормандської четвірки" у зверненні до Путіна 8 липня, після того як російський пропагандистський канал "Россия 24" спільно з українським телеканалом NewsOne анонсували телеміст "Треба поговорити".