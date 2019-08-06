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Секретар РНБО: Обстріл, що забрав життя 4 військових, не залишиться без уваги

Вівторок, 6 серпня 2019, 14:19
Секретар РНБО: Обстріл, що забрав життя 4 військових, не залишиться без уваги

Джерело: секретар РНБО на своїй сторінці у Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк запевняє, що грубе порушення бойовиками домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги.

Пряма мова: "Трагічні новини з зони проведення Операції об‘єднаних сил. Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополю загинули 4 українські військовослужбовці... Це грубе порушення домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги. Висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам‘ять героям!"

Деталі: За даними секретаря РНБО, бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомету.

Що відбулося раніше: У денному зведенні Міноборони йшлося, що о 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. В результаті цих обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.

Нагадаємо:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Бойовики кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції.

Українська правда

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Теми: ООС
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