Суд задовольнив позов "С14" проти "Громадського", яке назвало організацію "неонацистською"

Джерело: "Громадське"

Праворадикальна організація "С14" виграла позов проти "Громадського телебачення" через публікацію, в якій С14 характеризується як "неонацистська" організація.

Деталі: Господарський суд Києва зобов’язав журналістів спростувати інформацію. Видання має оприлюднити рішення суду та заплатити С14 судовий збір на суму 3,5 тисячі гривень.

"Громадське" наполягає, що, назвавши організацію "неонацистською", не допустило жодних порушень і "оскаржуватиме рішення у судах до останньої інстанції".

Адвокат "С14" Віктор Мороз: "Позиція С14, що вони не є за своєю діяльністю, за характером своєї діяльності неонацистською групою. Вони є націоналістичною групою, але в жодному разі не неонацистською".

Реакція редакторів "Громадського": "Ми повинні захистити існування нашого народу і майбутнє білих дітей". Це сумнозвісне гасло 14 слів (в оригіналі англійською їх саме 14) американського расиста Девіда Лейна. 88 – це цифрове відображення гасла "Хайль Гітлер" ("Heil Hitler" – літера "H" – восьма в англійській абетці). Відтоді 14/88 – знак, який неонацисти по всьому світу використовують у своїй символіці. Це зафіксовано в базі даних символів ненависті Антидифамаційної ліги (ADL)...

Журналісти й експерти керуються не лише цифрою 14 у назві, а також поведінкою учасників. І це не тільки фотографія Євгена Карася – лідера організації з "римським салютом", або "зіґою". Ключові ознаки – це і напади на ЛГБТ-активістів, і погроми ромських поселень.

С14 характеризували як неонацистську низка світових ЗМІ: Washington Post, Reuters, "Радіо Свобода" і навіть Палата громад британського парламенту. Та С14 вирішила подати до суду не на великі міжнародні медіакомпанії, а на українську громадську організацію.

Передісторія: