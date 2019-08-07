Арахамія розказав скільки проросійських депутатів буде у фракції "Слуги народу"

Давид Арахамія, який може стати керівником майбутньої фракції партії "Слуга народу" в парламенті, оцінив кількість проросійських депутатів, які отримають мандати як представники президентської партії.

Про це він розказав в інтерв'ю Радіо НВ.

Говорячи про кандидатів від партії, які мають "проросійські", "антимайданні" погляди, Арахамія зазначив, що має з ними ціннісний конфлікт. За його словами, всі вони мажоритарники.

"У мене немає з ними продуктивних стосунків", - заявив він.

"Проросійський вектор не впливовий взагалі. Моя оцінка - 1%, а можливо, 2%. І це умовно проросійські - це не люди, які кажуть, що нам треба йти до Росії, а вони умовно кажуть, що не все так однозначно, треба розбиратися…", - зазначив він.

Він додав, що з цими депутатами доведеться працювати і "перевиховувати".

Арахамія також розказав, яким чином фракція прийматиме рішення. За його словами, вони можуть вдатися до моделі, згідно з якою, якщо до 10% нардепів від СН проти певного рішення, то вони повинні прийняти позицію більшості.

Він оцінив, що ймовірність того, що фракція буде голосувати неоднорідно, дуже велика. Також Арахамія підкреслив, що механізми впливу на "мажоритарників" СН відсутні.

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