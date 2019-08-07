Денісову 7 годин допитували в Генпрокуратурі

Генеральна прокуратура допитала як свідка уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Про це повідомив "Українській правді" речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Денісова прийшла на допит о 9.45, о 17-ій годині він завершився", – сказав Лисенко.

Речник ГПУ зазначив, що слідчий не дав дозвіл називати справу, в якій викликали Денісову. Однак, як випливає з повістки, оприлюдненої на сайті ГПУ, мова йде про кримінальне провадження за фактами можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями Окружного адміністративного суду Києва.

На уточнююче запитання, чи плануються ще допити Денісової, Лисенко відповів:

"Ми не виключаємо, що слідчий прийме рішення допитати її, якщо виникне така необхідність".

Нагадаємо:

26 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів".

У записах йшлося і про Людмилу Денісову. Зокрема, з цих переговорів випливає, що Вовк "переконав" Денісову звільнити члена ВККС, призначеного за квотою омбудсмена, в обмін на скасування рішень НАЗК проти неї.

30 липня Денісова отримала виклик на допит до Генеральної прокуратури.

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