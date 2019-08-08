Сущенко підписав документи про згоду відбувати термін в Україні - Фейгін

5884 перегляди
Четвер, 8 серпня 2019, 01:09

Захисник незаконно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на "згоду відбувати термін покарання" в Україні.

Про це Фейгін повідомив у коментарі Укрінформу.

"Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі", - сказав Фейгін.

На його думку, в цілому переговори про можливий обмін зараз "на стадії завмирання". Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії, зазначив захисник.

"Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", - резюмував Фейгін.

Нагадаємо:

  • Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенказатримали 30 вересня 2016 року у Москві,  куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.
  • 4 червня 2018 р. Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.
  • Його захисник Марк Фейгін зазначав, що Сущенка у російській колонії утримують в інформаційній ізоляції.
  • Сам Сущенко нещодавно просив у листах розповідати йому новини з України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Сущенко політв'язні Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Адвокат Сущенка припустив можливість обміну  31 липня 2019, 01:41
До Сущенка на три дні приїхали дружина й дочка 2 червня 2019, 17:15
В'язень Кремля Сущенко розповів про дефіцит новин з України 2 травня 2019, 14:17
Усі новини
Головні новини
На зустрічі Зеленського і Варфоломія щось пішло не так – ВВС
Парубій збирає підготовчу групу нової Ради
Буря у Києві та області повалила дерева і потрощила авто
Посольство США похвалило Зеленського "за хоробрість"
Усі новини
посміхніться!

25 доказів, що ваш кіт вас любить

здоров'я

Пісяти вночі – нормально? І коли варто непокоїтись?

здоров'я

Варити варення – корисно чи ні?