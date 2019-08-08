Сущенко підписав документи про згоду відбувати термін в Україні - Фейгін

Захисник незаконно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на "згоду відбувати термін покарання" в Україні.

Про це Фейгін повідомив у коментарі Укрінформу.

"Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі", - сказав Фейгін.

На його думку, в цілому переговори про можливий обмін зараз "на стадії завмирання". Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії, зазначив захисник.

"Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", - резюмував Фейгін.

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