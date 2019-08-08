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Сущенко підписав документи про згоду відбувати термін в Україні - Фейгін

Четвер, 8 серпня 2019, 01:09

Захисник незаконно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на "згоду відбувати термін покарання" в Україні.

Про це Фейгін повідомив у коментарі Укрінформу.

"Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі", - сказав Фейгін.

На його думку, в цілому переговори про можливий обмін зараз "на стадії завмирання". Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії, зазначив захисник.

"Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", - резюмував Фейгін.

Нагадаємо:

  • Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенказатримали 30 вересня 2016 року у Москві,  куди він прибув з приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.
  • 4 червня 2018 р. Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.
  • Його захисник Марк Фейгін зазначав, що Сущенка у російській колонії утримують в інформаційній ізоляції.
  • Сам Сущенко нещодавно просив у листах розповідати йому новини з України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сущенкополітв'язніРосія
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