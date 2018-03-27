У Росії почали слухати справу Сущенка

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Вівторок, 27 березня 2018, 10:56

Московський міськсуд розпочав попередні слухання у справі  українського журналіста Романа Сущенка.

Про це у Twitter написав його адвокат Марк Фейгін. 

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.

Українська правда
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Теми: Сущенко Росія суд
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