Московський міськсуд розпочав попередні слухання у справі українського журналіста Романа Сущенка.

Про це у Twitter написав його адвокат Марк Фейгін.

Пізніше Фейгін повідомив, що Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

У засіданні оголосили перерву до 10:30 28 березня.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.