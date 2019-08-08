Війна на сході: Окупанти продовжують порушувати тишу, 10 обстрілів за добу

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Четвер, 8 серпня 2019, 08:24

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Водяного, а також Лебединського – зі стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

- неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета;
- двічі поблизу Південного – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- поблизу Новозванівки – з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого – з автоматичного гранатомета та снайперської зброї;
- неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат з боку сил ООС не зафіксовано.

Від початку поточної доби, 8 серпня, противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та неподалік Водяного – зі стрілецької зброї.

Нагадуємо:

  • В зоні Операції об’єднаних сил 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.
  • Президент Володимир Зеленський вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. "Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей", – сказав Зеленський.

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Теми: ООС бойові дії


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