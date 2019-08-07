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Після смерті 4 військових Зеленський поговорив з Путіним

Середа, 7 серпня 2019, 11:16
Після смерті 4 військових Зеленський поговорив з Путіним

Джерело: Зеленський на брифінгу в Офісі президента

Президент Володимир Зеленський вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пряма мова: "Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей".

"Я хочу, щоб ті слова, які були у телефонній розмові, щоб ви їх побачили офіційно (Зеленський пообіцяв, що його Офіс опублікує прес-реліз про розмову з Путіним – УП) – і щоб ці слова перетворилися в кроки".

Деталі: Зеленський також говорив з Путіним про розмінування території навколо зруйнованого мосту у Станиці Луганській та його будівництво. 

Також президент України порушував питання повернення полонених.

Зеленський зазначив, що 7 серпня він летить у Туреччину і вже звідти проведе ще одну телефонну розмову – з президентом Франції Емманюелем Макроном. Крім того, Зеленський планує поговорити з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і домовитись про термінову зустріч у Нормандському форматі.

Передісторія:

  • 6 серпня денному зведенні Міноборони йшлося, що о 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.
  • За даними секретаря РНБО Олександра Данилюка, в момент обстрілу бійці 36-ї бригади морської піхоти облаштовували позиції взводно-опорного пункту.
  • Начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що загиблі військові в момент ворожого обстрілу перебували в окопі і встановлювали інженерне обладнання.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПутінДонбасвійна
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