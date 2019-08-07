Після смерті 4 військових Зеленський поговорив з Путіним
Джерело: Зеленський на брифінгу в Офісі президента
Президент Володимир Зеленський вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Пряма мова: "Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей".
"Я хочу, щоб ті слова, які були у телефонній розмові, щоб ви їх побачили офіційно (Зеленський пообіцяв, що його Офіс опублікує прес-реліз про розмову з Путіним – УП) – і щоб ці слова перетворилися в кроки".
Деталі: Зеленський також говорив з Путіним про розмінування території навколо зруйнованого мосту у Станиці Луганській та його будівництво.
Також президент України порушував питання повернення полонених.
Зеленський зазначив, що 7 серпня він летить у Туреччину і вже звідти проведе ще одну телефонну розмову – з президентом Франції Емманюелем Макроном. Крім того, Зеленський планує поговорити з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і домовитись про термінову зустріч у Нормандському форматі.
Передісторія:
- 6 серпня денному зведенні Міноборони йшлося, що о 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.
- За даними секретаря РНБО Олександра Данилюка, в момент обстрілу бійці 36-ї бригади морської піхоти облаштовували позиції взводно-опорного пункту.
- Начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що загиблі військові в момент ворожого обстрілу перебували в окопі і встановлювали інженерне обладнання.
- Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.
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