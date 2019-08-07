З’явилися імена загиблих під Павлополем: хлопцям було від 20 до 31 року

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Середа, 7 серпня 2019, 13:50
фото "Новинарня"

В зоні Операції об’єднаних сил 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це 7 серпня повідомила "Новинарня".

Зокрема, у прес-службі Чернігівського обласного військового комісаріату повідомили, що внаслідок обстрілу загинув старший матрос Олександр Шарко – 1988 року народження. Шарко родом із Козелецького району Чернігівської області. У бригаді він був помічником гранатометника.

 
Олександр Шарко
фото "Новинарня"

Також повідомляється, що загинув матрос Владислав Рак  - 1998 року народження. Родом з смт Козелець на Чернігівщині. У підрозділі морської піхоти він служив на посаді гранатометника.

Вінницьке видання "Вежа" повідомляє, що внаслідок обстрілу загинув солдат із села Торчин Хмільницького району Вінницької області - Сергій Шандра. Військовий народився у 1995 році.

 
Владислав Рак
фото "Новинарня"
 
Сергій Шандра
фото "Новинарня"

UA.Миколаїв відзначає, що четвертим загиблим був матрос Василь Курдов – 1999 року народження. Кудров родом із села Ганнівка Братського району Миколаївської області. Він служив навідником у десантно-штурмовій роті 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. 

 
Василь Курдов
фото "Новинарня"

Нагадаємо:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції. 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.
  • Начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що в момент ворожого обстрілу військові перебували в окопі і встановлювали інженерне обладнання.
  • За словами Хомчака, українські військові під час обстрілу 6 серпня були готові надати відповідь ворогу, але противник після обстрілу покинув свої позиції.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через обстріли, однак Путін продовжив риторику Кремля про те, що нібито українські військові обстрілюють населені пункти на Донбасі і "ДНР" і "ЛНР" необхідно надати особливого статусу. 

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Теми: ООС Донбас Об'єднані сили на Донбасі Збройні сили


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