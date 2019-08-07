З’явилися імена загиблих під Павлополем: хлопцям було від 20 до 31 року

В зоні Операції об’єднаних сил 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це 7 серпня повідомила "Новинарня".

Зокрема, у прес-службі Чернігівського обласного військового комісаріату повідомили, що внаслідок обстрілу загинув старший матрос Олександр Шарко – 1988 року народження. Шарко родом із Козелецького району Чернігівської області. У бригаді він був помічником гранатометника.

Олександр Шарко фото "Новинарня"

Також повідомляється, що загинув матрос Владислав Рак - 1998 року народження. Родом з смт Козелець на Чернігівщині. У підрозділі морської піхоти він служив на посаді гранатометника.

Вінницьке видання "Вежа" повідомляє, що внаслідок обстрілу загинув солдат із села Торчин Хмільницького району Вінницької області - Сергій Шандра. Військовий народився у 1995 році.

Владислав Рак фото "Новинарня"

Сергій Шандра фото "Новинарня"

UA.Миколаїв відзначає, що четвертим загиблим був матрос Василь Курдов – 1999 року народження. Кудров родом із села Ганнівка Братського району Миколаївської області. Він служив навідником у десантно-штурмовій роті 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Василь Курдов фото "Новинарня"

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