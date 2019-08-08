В омбудсмена шукають уповноваженого з захисту державної мови

Джерело Офіс омбудсме, закон

Секретаріат уповноваженої Верховної Ради з прав людини оголосив конкурс із добору кандидата на посаду уповноваженого з захисту державної мови.

Конкурс відбудеться 4 вересня об 11:00, документи приймають до 30 серпня включно.

Обов’язки уповноваженого з захисту державної мови та вимоги до кандидатів прописано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Завданнями такого уповноваженого є: захист української мови як державної; захист права громадян на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя на всій території України й усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Уповноважений забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну мову й державних цільових програм; розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів влади щодо дотримання вимог законодавства про державну мову; спрямовує до низки органів подання про проведення службових розслідувань і притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову; складає протоколи та застосовує стягнення тощо.

Уповноваженого з захисту державної мови призначає та звільняє Кабінет міністрів. Омбудсмен, керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі.

Особа може обіймати цю посаду двічі (по 5 років). Уповноважений не є державним службовцем.

Кандидатом на цю посаду може бути рекомендовано громадянина України не молодше 35 років, який: має вищу освіту, володіє українською та англійською мовами, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови, здатен за своїми якостями й уміннями виконувати відповідні обов’язки.

Кандидатом не може бути особа, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог закону про державну мову або брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України.

Уповноважений не може: мати представницький мандат; займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту); входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства; бути членом політичної партії.

Заяви та документи до офісу омбудсмена слід надіслати рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) або подати особисто.

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