Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В омбудсмена шукають уповноваженого з захисту державної мови

Четвер, 8 серпня 2019, 14:19
В омбудсмена шукають уповноваженого з захисту державної мови

Джерело Офіс омбудсмезакон

Секретаріат уповноваженої Верховної Ради з прав людини оголосив конкурс із добору кандидата на посаду уповноваженого з захисту державної мови.

Конкурс відбудеться 4 вересня об 11:00, документи приймають до 30 серпня включно.

Обов’язки уповноваженого з захисту державної мови та вимоги до кандидатів прописано в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Завданнями такого уповноваженого є: захист української мови як державної; захист права громадян на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя на всій території України й усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Уповноважений забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну мову й державних цільових програм; розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів влади щодо дотримання вимог законодавства про державну мову; спрямовує до низки органів подання про проведення службових розслідувань і притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову; складає протоколи та застосовує стягнення тощо.

Уповноваженого з захисту державної мови призначає та звільняє Кабінет міністрів. Омбудсмен, керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі.

Особа може обіймати цю посаду двічі (по 5 років). Уповноважений не є державним службовцем.

Кандидатом на цю посаду може бути рекомендовано громадянина України не молодше 35 років, який: має вищу освіту, володіє українською та англійською мовами, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови, здатен за своїми  якостями й уміннями виконувати відповідні обов’язки.

Кандидатом не може бути особа, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог закону про державну мову або брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України.

Уповноважений не може: мати представницький мандат; займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту); входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства; бути членом політичної партії.

Заяви та документи до офісу омбудсмена слід надіслати рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) або подати особисто.

Знати більше: Mova is… Закон про мову у цифрах

Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування

Передісторія:

  • 25 квітня 2019 року Верховна Рада 8 скликання ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів влади і публічних сфер на всій території держави.
  • 16 липня цей закон набув чинності.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: моваомбудсмензаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
мова
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: