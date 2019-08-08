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У Рівному підполковника ДФС спіймали на хабарі в обмін на "безперешкодний" бізнес

Четвер, 8 серпня 2019, 17:09

Джерело: Нацполіція

Нацполіція Рівненщини затримала підполковника Державної фіскальної служби, який отримав хабара від підприємця за те, що не заважатиме його бізнесу.

Повідомлення МВС: "Аби уникнути тиску на свій бізнес, підприємець повинен був надати старшому слідчому з особливо важливих справ обласного управління ДФС 4 тисячі доларів США "винагороди". У разі відмови – створення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності та притягнення його до відповідальності за, начебто, порушення законодавства".

 

Деталі: Підполковника затримали під час одержання хабара. Затриманням, у якому взяли участь слідчі ДБР і Нацполіція Рівненщини, керувала військова прокуратура Західного регіону.

Тривають слідчі дії та обшуки за місцем роботи податківця. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

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Українська правда
Теми: РівнеполіціяФіскальна служба
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