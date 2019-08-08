Разумков: Коаліційні переговори не ведемо, але не закриті для діалогу

Джерело: інтерв'ю BBC News Україна

Партія "Слуга народу" не веде переговори про створення коаліції, але сподівається мати однодумців у Верховній Раді 9 скликання.

Пряма мова голови партії Дмитра Разумкова: "У нас справді найбільша фракція за історію нашої держави – 254 депутати. Тому ми можемо самостійно створити більшість.

Але ми не закриті для діалогу з тими політичними силами, які розділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія "Слуга народу" йшла на вибори та які озвучені президентом Зеленським. Тут не завжди треба бути в коаліції чи поза нею – треба слідувати зобов'язанням, які партії брали під час виборів.

Багато речей, які ми будемо вносити у зал, декларувалися також іншими політсилами, що потрапили у парламент. Сподіваюся, це була не лише декларація, а вони дійсно за це голосуватимуть".

Про коаліцію: "Ні, коаліційні переговори сьогодні не ведуться. Ми працюємо в партії, у можливих майбутніх комітетах, займаємося підготовчою роботою над ініціативами, які пропонуватимемо парламенту. Якоїсь підкилимної дискусії щодо коаліційних домовленостей не буде. Якщо перемовини будуть, то вони будуть публічними".

Про голоси для зміни Конституції: "Якщо подивитися на політичні сили, які представлені у парламенті, і депутатів, які пройшли самовисуванцями, але підтримували пропозиції, що корелюються з позицією "Слуги народу" та президента, то, сподіваюся, нам вистачить голосів, щоб проголосувати такі зміни. Якщо ж цього не буде, то цим політсилам буде дуже важко це пояснити своїм виборцям".

Про кандидатуру спікера парламенту: "Це вирішує не одна людина, а буде голосувати парламент. Загадувати тут про вірогідність – некоректно, це ж не лототрон. Але так, скоріше за все, партія буде пропонувати мене як кандидата на цю посаду".

Про перше засідання нової Верховної Ради: "Нам би хотілося його провести 24 серпня, але розуміємо, що це може не статися, тому що довго рахували (голоси виборців) і треба провести підготовку до першого засідання. Тому я сподіваюся, що це буде або кінець серпня – 27 чи 29 серпня, або початок вересня".

Про перші рішення нардепів: "Порядок денний формуватиметься робочою групою… Але базові позиції ми вже озвучували: зміни регламенту, зміни Конституції щодо зняття депутатської недоторканності... Важко відповісти, це буде у перший чи п'ятий день роботи Ради, але це ініціативи, які треба впроваджувати.

Так само – запровадження відповідальності депутатів за кнопкодавство чи невиконання своїх службових обов'язків. Це і окремий великий блок економічних законів".

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