Парубій збирає підготовчу групу нової Ради

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Четвер, 8 серпня 2019, 16:22

Джерело: керівник прес-служби парламенту Ірина Кармелюк у Facebook

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів на 9 серпня.

Спікер запрошує нових обранців на 14:00 у п’ятницю до конференц-зали на Грушевського, 5.

Деталі: За регламентом, до підготовчої депутатської групи делеговані представники від партій, котрі подолали 5%-й бар’єр, а саме: від "Слуги народу" – 17, від "Опозиційної платформи – За життя" – 3, від "Батьківщини" – 2, від "Європейської солідарності" – 2, від "Голосу" – 1 людина.

Народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисунення, можуть також делегувати до складу підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами.

Раніше представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що перше засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 3 вересня.

Як очікується, після цього почнуться переговори про кадрові призначення.

Передісторія:

  • 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
  • За їх результатом, у Верховну Раду пройшли 5 партій – "Слуга народу" Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука.
  • При цьому президентська партія отримала рекордну кількість мандатів: разом із "мажоритарниками" фракція "Слуги народу" складатиме 254 депутати. Вони вже пройшли навчальний "інтенсив" у Трускавці.
  • Команда Зеленського планує оновити уряд і замінити генерального прокурора.

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Теми: Верховна Рада


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