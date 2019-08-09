"Голос" пропонує призначити своїх депутатів керівниками кількох комітетів Ради

Джерело: прес-служба партії "Голос"

Партія "Голос" запропонує призначити кількох своїх депутатів очільниками деяких важливих напрямків роботи нової Верховної Ради.

Повідомлення "Голосу": "Партія може запропонувати компетентних очільників кількох важливих напрямків роботи нової Ради, де сьогодні вперше збирається підготовча депутатська група.

Наші фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, до предметів відання яких належать питання правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом".

Пряма мова голови партії Святослава Вакарчука: "Ми усвідомлюємо можливості парламентської більшості та їх відповідальність за призначення керівництва комітетів".

Деталі: У прес-релізі "Голосу" закликають відійти від формату політичних квот при формуванні парламенту та уряду.

Водночас, у повідомленні немає жодного прізвища запропонованих кандидатур.

У прес-службі партії "Українській правді" повідомили, що імена тих, кого буде пропонувати "Голос" на керівні посади в комітетах ВР, можуть з'явитися після першого засідання підготовчої депутатської групи 9 серпня.

список депутатів від "Голосу" скрін УП

мажоритарники від "Голосу" скрін УП

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