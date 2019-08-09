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"Голос" пропонує призначити своїх депутатів керівниками кількох комітетів Ради

П'ятниця, 9 серпня 2019, 11:04
Голос пропонує призначити своїх депутатів керівниками кількох комітетів Ради

Джерело: прес-служба партії "Голос"

Партія "Голос" запропонує призначити кількох своїх депутатів очільниками деяких важливих напрямків роботи нової Верховної Ради.

Повідомлення "Голосу": "Партія може запропонувати компетентних очільників кількох важливих напрямків роботи нової Ради, де сьогодні вперше збирається підготовча депутатська група.

Наші фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, до предметів відання яких належать питання правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом".

Пряма мова голови партії Святослава Вакарчука: "Ми усвідомлюємо можливості парламентської більшості та їх відповідальність за призначення керівництва комітетів".

Деталі: У прес-релізі "Голосу" закликають відійти від формату політичних квот при формуванні парламенту та уряду.

Водночас, у повідомленні немає жодного прізвища запропонованих кандидатур.

У прес-службі партії "Українській правді" повідомили, що імена тих, кого буде пропонувати "Голос" на керівні посади в комітетах ВР, можуть з'явитися після першого засідання підготовчої депутатської групи 9 серпня.

 
список депутатів від "Голосу"
скрін УП
 
мажоритарники від "Голосу"
скрін УП

Нагадаємо:

  • 8 серпня голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів на 9 серпня.
  • 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
  • За їх результатом, у Верховну Раду пройшли 5 партій – "Слуга народу" Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука.
  • Монобільшість у Раді отримала "Слуга народу" - 254 мандати у "Голоса" - 20.
  • Наразі "Слуга народу" не веде переговорів щодо коаліції.
  • Найперше засідання нової Ради планується в кінці серпня - на початку вересня 2019 року.

Українська правда
Теми: ГолосВерховна Радавибори
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