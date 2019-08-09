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Холодницький каже, що не піде у відставку через забаганку Шабуніна

П'ятниця, 9 серпня 2019, 14:19

Джерело: очільник САП Назар Холодницький

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокурати Назар Холодницький заявив, що не збирається йти у відставку через голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Пряма мова: "У Центрі протидії корупції особливе ставлення до САП і до мене особисто. Я неодноразово говорив і повторюю ще раз: ми готові кожну з цих справ обговорювати публічно з юристами, а не з активістами. Якщо юрист - активіст, то також, будь ласка.

По кожній справі прокурори, не Холодницький безпосередньо, а кожен прокурор має свою обґрунтовану позицію. Є питання юридичного характеру - будь ласка.

І йти у відставку через те, що це хоче пан Шабунін чи Центрі протидії корупції - вважаю недоцільним.

Я бачив реєстр. Вони показують те, що вони бачать зі своєї сторони, не знаючи матеріалів кримінального провадження... Ми готові обговорювати кожне з цих проваджень. Така спроба була в листопаді, але чомусь далі вона не просунулася після перших двох засідань. Наголошую: ми і досі відкриті до обговорення кожної з цих справ".

Деталі: У Холодницького запитали, як він пояснить реєстр ЦПК про фактично "злиті" справи САП. Очільник САП запевнив, що кожна справа, яку в ЦПК вважають злитою готова до обговорення.

За його словами, "погоджувати підозри там, де немає доказів, - це не означає, що справа злита", а "прокурори не є статистами, щоб підписувати будь-яку підозру", тож якщо немає достатньої доказової бази, то прокурор САП не погоджує підозру.

У реєстрі ЦПК йдеться, зокрема про справу рюкзаків Авакова, справу про хабар Супрун, незаконне збагачення Демчини і тд...

Що було раніше: 19 червня ЦПК повідомив, що через їхню скаргу КДКП відкрила дисциплінарне провадження щодо Холодницького через порушення в електронних деклараціях.

Холодницький уже має догану від КДКП, а в 2017 році, як зазначає ЦПК, комісія виправдала його "бездіяльність". 

Передісторія: 

  • У березні 2018 року з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.
  • У команді обраного президента Володимира Зеленського розказали про його антикорупційні заходи: скасувати депутатську недоторканність, перезапустити антикорупційні органи, в тому числі САП, та зменшити тиск на бізнес.
  • Після зміни президента України Холодницький заявив, що виконає будь-які вимоги закону.
  • Президент Володимир Зеленський уже зустрічався з очільниками антикорупційних органів і дав їм завдання активізуватися та заявив, що чекає результатів через три місяці. 

Знати більше: Злочин без кари. Висновок у справі Холодницького 

Пішов у напад. Як Холодницький захищатиметься від Ситника з Луценком 

Генерале Холодницький - на вихід

Альона Мазуренко, УП
Теми: ХолодницькийЦПКпрокуратураАнтикорупційна прокуратура
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